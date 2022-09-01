Президент зазначив, що Україна обов'язково переможе у війні.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учнів і студентів країни на честь настання 1 вересня. Він пообіцяв, що Росія обов'язково програє у війні, а життя в нашій державі продовжиться, незважаючи на ворожі прагнення.

Відео з промовою президента з'явилося в його офіційному Telegram-каналі.

"Сьогодні у нас День знань. 190-й День знань. Знань, які резюмують понад тисячоліття української історії, української культури, українського життя. Життя, попри на все. Попри будь-які загрози. Попри ворожі прагнення, які завжди програвали і програють нашому бажанню жити. Вашому бажанню. Бажанню любити і дружити, розвивати і розвиватися, берегти отримане від батьків і дізнаватися нове. Тобто навчатися і міцнішати", — заявив Зеленський.

Відео дня

Президент зазначив, що цей навчальний рік буде особливим. Частина учнів і студентів знаходяться далеко від дому — в інших регіонах України або за кордоном. А в багатьох навчальних закладах заняття будуть проводитися тільки онлайн.

Зеленський також згадав про важливість продовження навчання і відзначив хоробрість дітей у воєнний час. Вони допомагали державі, чим могли: дбали про батьків з пораненнями, виконували різну роботу в бомбосховищах, носили їжу і воду військовим, збирали гроші.

Раніше УНІАН повідомляв, що в українських школах з'являться фахівці з безпеки. Їх завдання — це своєчасна відправка дітей в притулок і стеження за виконанням різних правил. Сімнадцять таких фахівців повинні почати роботу в різних областях.

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