Якщо буде втрата здатності розрізняти запах крові на купюрах, то не буде мирної Європи.

Принизливо для Європи, коли росіяни розглядають її просто як один великий бутик чи ресторан.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що сьогодні звернувся до учасників форуму у Празі (Чехія) і закликав їх нарешті врегулювати питання щодо обмеження європейських віз для громадян Росії.

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"Вважаю, що це принизливо для Європи, коли її розглядають просто як один великий бутик чи ресторан. Європа – це територія передусім цінностей, а не примітивного споживання. І коли громадяни держави, яка хоче знищити європейські цінності, використовують Європу для своїх розваг чи шопінгу, для відпочинку коханок, поки самі працюють на війну або для того, щоб просто мовчки перечекати аморальне падіння Росії, яке відбувається саме зараз, то це абсолютно суперечить тому, заради чого Європа взагалі обʼєднувалася", - наголосив він. За його словами, європейське об’єднання мало на меті підтримку миру на континенті, роботу на спокійний і демократичний розвиток європейських країн.

"Європа не може ставати морально глухою. І ніхто з європейських лідерів не спише на наслідки "ковіду" те, що гроші їм нібито не пахнуть. Бо якщо буде така глухота, якщо буде така втрата здатності розрізняти запах крові на купюрах, то не буде Європи, не буде мирної Європи", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, чи існує ймовірність наступу з боку Білорусі.

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