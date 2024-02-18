Підземні поштовхи в Україні були на глибині менш як 10 кілометрів.

У неділю вдень, 18 лютого, зафіксовано землетрус в Україні - підземні поштовхи були на території Тернопільської області.

Землетрус зареєстрували близько 11:10, повідомив Головний центр спеціального контролю на своїй сторінці у Facebook. За його даними, підземні поштовхи були на глибині п'ять кілометрів, а магнітуда за шкалою Ріхтера становила 2,6.

Зазначається, що коливання земної поверхні особливо відчували окремі люди, які знаходилися на верхніх поверхах будівель та перебували у спокійному стані. Землетрус в Тернопільській області зарахували до "ледве відчутних". Підземні поштовхи не несли загрозу для населення.

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Наприкінці листопада минулого року - 23 числа, в Україні землетрус було зафіксовано на території Новоселицької територіальної громади Чернівецької області.

Землетрус зареєстрували близько 06:40. У Головному центрі спецконтролю повідомили, що підземні поштовхи були на глибині два кілометри, а магнітуда за шкалою Ріхтера становила 2,0.

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