Підземні поштовхи зафіксували у Чернівецькій області.

В Україні сьогодні зранку, 23 листопада, стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що землетрус зареєстровано о 06:39 в Новоселицькій територіальній громаді Чернівецької області, магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 кілометрів.

За розрахунками він не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

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"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - йдеться у повідомленні.

Землетруси у Чернівецькій області – що відомо

Останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 6 вересня 2023 року магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера).

Його епіцентр був в районі Кам’янецької ТГ Чернівецького району, на глибині 5 кілометрів.

Попередній землетрус на території області зафіксували 24 серпня з магнітудою 1,6. Він стався в районі села Балківці. Підземні поштовхи були на глибині 7 кілометрів.

Ці землетруси не відчувались людьми.

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