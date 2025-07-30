В Україні жінок із медичною чи фармосвітою автоматично братимуть на військовий облік

Також будуть автоматично присвоювати звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25 річного віку та не проходили військової служби чи БЗП.

Жінок із медичною чи фармацевтичною освітою тепер автоматично братимуть на військовий облік, без особистої присутності.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, рішення прийнято на засіданні уряду сьогодні, 30 липня.

За його інформацією, внесено зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Відео дня

"Упорядковано ведення персонально-первинного військового обліку у виконавчих органах місцевого самоврядування; актуалізовано перелік звітних документів; приведено графи списків персонального військового обліку у відповідність до даних військово-облікових документів. Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності; уточнено алгоритм дій закладів освіти і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо таких категорій жінок; удосконалено механізм внесення інформації до ЄДРВ "Оберіг", - написав Мельничук.

Також він повідомив, що відповідно до прийнятого урядом ріщення, передбачено присвоєння первинного військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25 річного віку та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки, без їх виклику до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки тощо.

Військовий облік жінок

Як повідомляв УНІАН, мобілізація жінок в Україні проводиться на добровільних засадах. Дівчина може підписати контракт із ЗСУ, якщо захоче, але примусити її неможливо.

Заборони залишати Україну у жіночої статі теж немає.

При цьому діє військовий облік для українок, які вивчилися на медиків, фармацевтів, стоматологів, медичних сестер. Навіть якщо вони працевлаштовані не за фахом, то все одно повинні мати військово-обліковий документ.

У травні минулого року Кабмін виключив норму, відповідно до якої жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватись як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року. З того моменту усі жінки-медики та фармацевти повинні мали стати на військовий облік, якщо хочуть працевлаштуватися. Було визначено, що жінки-медики чи фармацевти повинні самостійно прибути до відповідного районного чи міського ТЦК та стати на військовий облік військовозобов’язаних, якщо хочуть працевлаштуватися.

Вас також можуть зацікавити новини: