Порушник придбав одяг в одному з магазинів секонд-хенді в Одесі.

В Одеській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно виїхати за кордон – порушник вибрав незвичайний тотальне чорний одяг та аксесуари.

Як повідомили у ДПСУ, порушника затримали на автодорозі "Одеса-Рені" прикордонники Білгород-Дністровського загону.

"Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса військовослужбовці запримітили особу, одягнуту в стилі "total-black": чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня. Зʼясувалося, що особа, яка прямувала як панянка, насправді - 30-річний чоловік", - розповіли прикордонники.

Затриманий зізнався: аби "змінити стать", придбав одяг в одному з магазинів секонд-хенді в Одесі. За словами прикордонників, подорожувальник їхав разом зі своєю співмешканкою та, щоб не привертати увагу інших пасажирів, вони зайняли останні місця в автобусі.

"Однак така подорож тривала не довго - лише до контрольного посту прикордонників", - йдеться у повідомленні.

На відео, яке оприлюднили прикордонники, можна побачити, як один із них проходить у кінець автобуса, де сидить "дівчина" з довгим блискучим волоссям, одягнена у все чорне. Причому, вбрання - з довгим рукавом, яке поєднується з чорними кросівками, взутими, зважаючи на все, на босу ногу людини. Чути, як пасажир пояснює, що їде з Одеси, а прикордонник каже: "І чим ви хочете нас здивувати? Виходимо!".

Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.

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Як писав УНІАН, в Одеській області торік за допомогою дрона з тепловізором затримали чоловіків, які рухалися в бік державного кордону. Як з’ясувалося, затримані вже не вперше потрапляють до рук охоронців держрубежу. Зокрема 24-річного жителя Запорізької області прикордонники зупинили вдруге, а 44-річний харків’янин уже четвертий раз протягом місяця намагався нелегально потрапити за межі України. Ці чоловіки заплатили за 3,5 тис. доларів з кожного, скористались інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до Молдови.

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