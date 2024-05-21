Якщо медикиня хоче працевлаштуватися - вона має особисто прийти до ТЦК та стати на військовий облік.

Кабмін виключив норму, відповідно до якої жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватись як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року

Відтепер усі жінки-медики та фармацевти повинні стати на військовий облік, якщо хочуть працевлаштуватися. Раніше виключена норма передбачала, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не були не стояли на військовому обліку, можуть працювати як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Відповідно, тепер жінки-медики чи фармацевти повинні самостійно прибути до відповідного районного чи міського ТЦК та стати на військовий облік військовозобов’язаних, якщо хочуть працевлаштуватися.

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Військовий обов'язок в Україні: останні новини

Напередодні директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив, що поки не сплив термін в 60 днів, у працівників ТЦК немає підстав доставляти людину на оновлення персональних даних.

Кабмін напередодні підтримав постанову про те, що з середини липня повістки розпочнуть надсилати поштою. Саме тоді, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних.

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