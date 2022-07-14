За останні дні плани російських окупантів почали зазнавати кардинальних змін.

На Херсонщині замість підготовки до запланованого "референдуму" окупанти та колаборанти перевдягаються і тікають.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, за останні дні плани російських окупантів почали зазнавати кардинальних змін.

"Раніше окупанти на Херсонщині зосереджувалися на підготовці до проведення "референдуму", який вони собі планували на 11 вересня. Вони навіть порозклеювали у всьому місті біг-борди із пострадянськими зображеннями і почали облаштовувати друкарню, щоб друкувати газету "Придніпровська правда"… Крім того, почали використовувати канал "ВТВ плюс" і телеграм-канали для того, щоб зомбувати населення. Тобто, вони рухалися по такому шляху, що навіть їх інструктори і політтехнологи мали приїхати для того, щоб проводити "референдуми", - пояснив Хлань.

Радник голови Херсонської ОВА зауважив, що події останніх днів, зокрема, влучні попадання в росгвардію у центрі Херсону та по складам в Новій Каховці, сьогоднішні вибухи, що лунали біля Херсону, призвели до масштабної паніки серед окупантів.

"Орки метушаться по місту, подейкують місцеві, що деякі перевдягаються і тікають з міста. Уряд колаборантів взагалі виїхав з обласної державної адміністрації і розосередився по місту для того, щоб ніхто не міг знайти, де вони знаходяться. Ось так наші Збройні сили зруйнували всі плани окупантів. Тепер вони єдине, що планують - це куди їм тікати і де ховатися",- підкреслив Хлань.

Він розповів, що зараз у тимчасово окупованій Херсонщині діють два уряди – один складається з колаборантів, а другий - з представників російського ФСБ.

"Очільник колаборантського уряду – Сальдо, зараз знаходиться у лікарні, йому дуже зле і подейкують, що навіть він в комі. До речі, відомий зрадник Ковальов, який працює в уряді ФСБ, то його вже тиждень ніде немає, я думаю - чи ховається, чи думає, як тікати з окупованої Херсонщини. Відповідальність за тисячі людських життів та того лиха, що російські окупанти принесли на нашу землю – це якраз і є відповідальність цих колаборантів", - акцентував Хлань.

Радник голови Херсонської ОВА додав, що український партизанський рух опору на тимчасово окупованій Херсонщині посилюється з кожним днем.

"А наші Збройні сили дають нам впевненість в тому, що незабаром ми вже звільнимо нашу рідну землю. Саме поведінка колаборантів та окупантів це підтверджує, що вже вони тікають з нашої землі", - підкреслив Хлань.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня нардеп-зрадник Ковальов увійшов до складу створеного окупантами "уряду" у Херсонській області, "головою" якого буде Сєргєй Єлісєєв з Калінінградської області.

13 липня соцмережі та Telegram-канали повідомляли про те, що "голова" так званої військово-цивільної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо госпіталізований до лікарні у важкому стані.

Сьогодні, 14 липня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку підрозділи ЗСУ продовжують активно просуватися на лінії фронту і звільняти наші території від російських загарбників.

Також сьогодні в.о. голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій повідомив, що ЗСУ деокупували 44 населених пункти Херсонської області. Разом з тим велика частина області, як і раніше, знаходиться під тимчасовою окупацією.