Зрадники та окупанти запанікували.

"Уряди" російських колаборантів та гауляйтерів евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він пояснив, що в окупованій Росією області було створено аж два "уряди" - окремо "уряд" зрадників зі Сальдо та Стремоусовим й два тижні тому сформували "уряд" на чолі зі співробітниками російської ФСБ.

Обидва "уряди" втекли з захопленої ними ОДА, пояснив Хлань.

"Зараз ці два уряди евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА, тому що вони останнім часом там розташувалися, займали всі кабінети та вели бурхливу діяльність з розкрадання Херсонщини. Але ж останні два дні їх вже немає. Вони десь розташувалися в інших місцях", - вважає Хлань.

При цьому депутат облради уточнив, що співробітників російської спецслужби навмисне розмістили серед хворих у місцевій лікарні, щоб використовувати цивільних як "живий щит".

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська російські війська взяли, за словами представників військово-політичного керівництва РФ, "оперативну паузу". Проте наступ ворога на сході України продовжується.

14 липня ЗСУ успішно відбили одразу кілька спроб штурму противника на Донбасі й на півдні.

На Харківському напрямку росіяни, як і раніше, намагаються утримати зайняті позиції та не допустити вихід української армії на українсько-російський кордон.

Водночас різке перенесення бойових дій знову у Київську область неможливе, запевнив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

ЗСУ відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Разом з тим велика частина області все ще знаходиться під тимчасовою окупацією.

У четвер, 14 липня, ворог вкотре вчинив воєнний злочин, випустивши по цивільній інфраструктурі Вінниці ракети "Калібр". Станом на вечір четверга було відомо про 23 загиблих (в тому числі трьох дітей).

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