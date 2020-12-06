Жителі Конго зачитали привітання українською мовою.

Жителі Демократичної Республіки Конго привітали українських військових з днем Збройних сил України.

Привітання в Facebook оприлюднив 18-й окремий вертолітний загін місії ООН зі стабілізації в ДР Конго.

Жителі Конго українською мовою подякували миротворцям з України за службу в ДР Конго.

"Я народився в Конго. Вітаю з днем Збройних сил України. Спасибі, що ви є», - сказав місцевий житель у своєму привітанні.

"Слава Україні - Героям слава", - завершили своє привітання.

18 окремий вертолітний загін виконує завдання у складі Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго з 2012 року.

На українських миротворців покладені наступні завдання: транспортні перевезення, вогнева підтримка наземних сил, повітряний супровід військ сил, демонстрація сили, розвідка і спостереження, пошуково-рятувальні операції.

День ЗСУ

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День ЗСУ. Ця дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради № 3528-ХІІ від 19 жовтня 1993 року. 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закони «Про Збройні Сили України» та «Про оборону України».

Привітання Зеленського

6 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів з професійним святом - Днем Збройних Сил України.

Зеленський також заявив про те, що розвиток ЗСУ вимагає серйозних фінансових вкладень.

За словами президента до Дня ЗСУ українські військовослужбовці отримають близько 300 квартир.

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Автор: УНІАН