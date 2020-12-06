В цілому, за словами глави держави, за рік для більш ніж 600 військових питання житла розв'язали повністю.

До Дня ЗСУ українські військовослужбовці отримають близько 300 квартир.

Як повідомили в прес-службі глави Української держави, про це заявив президент Володимир Зеленський на урочистостях з нагоди Дня Збройних Сил України, які відбулися в Києві перед Маріїнським палацом.

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Зеленський також повідомив, що в цілому за рік для більш ніж 600 військових питання житла вирішене повністю.

Також під час відеовключення з польової бази модульного типу "Новоолексіївка" (Херсонська область) генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв доповів про передачу польового містечка для потреб ЗСУ.

"Перші підрозділи ЗСУ вчора вже заїхали в нове сучасне модульне містечко", - сказав він. Гусєв нагадав, що будівництво цього міста розпочали у вересні.

День ЗСУ

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил. Ця дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради № 3528-ХІІ від 19 жовтня 1993 року. 6 грудня 1991 року Верховна Рада прийняла закони "Про Збройні Сили України" та "Про оборону України".

Привітання Зеленського

6 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів з професійним святом - Днем Збройних Сил України.

Зеленський також заявив про те, що розвиток ЗСУ вимагає серйозних фінансових вкладень.

Президент також дав оцінку реформі оборонного сектору України.

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Автор: УНІАН