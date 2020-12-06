Президент визнав, що бути військовослужбовцем українського війська нелегко.

Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців і ветеранів з професійним святом — Днем Збройних Сил України.

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Привітання оприлюднене на сайті Міністерства оборони.

«Це свято мужніх і впевнених у своїй силі воїнів. Спираючись на всенародні підтримку, ви щоденно виконуєте важку та небезпечну роботу — зі зброєю в руках забезпечуєте мир і безпеку наших громадян», - зауважив глава держави.

«Бути військовослужбовцем Збройних Сил України нелегко, адже саме на ваших плечах лежить найбільший тягар відповідальності за долю української держави та захист її територіальної цілісності. Ви першими стаєте на шляху ворога, рішуче зупиняєте його агресивні наміри та виборюєте для нашої держави свободу», - йдеться у привітанні.

І сьогодні, додав президент, у день свого професійного свята, десятки тисяч українських воїнів продовжують впевнено виконувати складні завдання на Сході України, стримуючи російського агресора і забезпечуючи перемир’я.

«У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг житиме вічно і слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні», - зазначив глава держави.

Від імені українського народу він висловив вдячність за сумлінне виконання конституційного обов’язку, відвагу, мужність та героїзм усьому особовому складу та ветеранам ЗСУ. Президент побажав їм міцного здоров’я, добробуту незламності духу нових успіхів і перемог на благо України.

З привітанням до українських військових звернувся і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Українські військовослужбовці — щит та гордість нашої держави. Честь та шана всім воїнам, що стоять на захисті України та кожного з нас. Дякуємо за мужність, силу та відвагу!", - написав він у своєму Telegram.

Довідка. Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил. Ця дата встановлена згідно з постановою Верховної Ради № 3528-ХІІ від 19 жовтня 1993 року. 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закони «Про Збройні сили України» та «Про оборону України».

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Автори: Дмитро Захаров, Світлана Закелова