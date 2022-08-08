Окупанти намагаються створити конфлікти між місцевими мешканцями.

Росія проводить інформаційно-психологічні операції проти жителів Нікопольського району.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що цього тижня в інформаційному просторі району з'явилися провокативні повідомлення від порожніх профілів. У них йдеться про те, що мешканцям Нікополя начхати на мешканців Кам'янки, Водяного та Енергодару і навпаки.

За його словами, таким чином ворог намагається зруйнувати спілкування між місцевими жителями та заблокувати отримання інформації з окупованих територій. Він навів тези, які використовують окупанти:

Нас обстрілюють тому, що ЗСУ нищать орків на тому березі, треба припинити вогневе ураження військових цілей.

"Нагадаю, що близько трьох тижнів тому, армія РФ розпочала обстріли наших міст і сіл з використанням РСЗВ без будь-якого попереднього вогневого ураження з боку ЗСУ", - пояснив голова РВА.

ЗСУ обстрілює населені пункти на тому березі.

"Насправді, такі обстріли здійснюються військами РФ з прилеглих до Енергодару та Кам'янки територій. Мета - створити необхідний для ЗМІ інфопривід, налаштувати населення окупованих територій проти держави Україна, її збройних сил", - написав Євтушенко.

Влада, поліція, ТрО, ЗСУ та інші служби працюють не так/недостатньо/не працюють.

"Мета - послабити довіру та взаємодію між населенням та зазначеними органами й посадовцями, зменшити здатність території до ефективного спротиву. Нагадаю, вам, що саме завдяки спільним та ефективним діям населення, влади, ТрО, ЗСУ та силового блоку територія Нікопольського району не була окупована з перших днів війни", - зазначив він.

Євтушенко відзначив, що ворог використовує інформаційно-психологічні операції, щоб поглибити існуючі та створити нові конфлікти між соціальними групами і територіями.

"Для проведення ІПСО ворог використовує ірраціональну схильність земляків до срачів в мережі "Інтернет". Тож, будемо виваженими, віримо одне одному й ЗСУ", - підкреслив він.

Нагадаємо, що 7 серпня російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район. Внаслідок обстрілу без води залишилося сім тисяч жителів.

Вас також можуть зацікавити новини: