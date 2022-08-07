Окупанти пошкодили насосну станцію.

Російські окупанти продовжують ракетний і артилерійський терор Нікопольського району. Вони обстріляли його територію вдруге за день. Снаряди потрапили в насосну станцію, в результаті чого без води залишилося 7 тисяч жителів.

Інформацією про бомбардування мирного українського населення поділився керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Під вогонь ворожих "Градів" потрапила Червоногригорівська громада. Туди прилетіло 20 російських снарядів. Обстрілом пошкоджена насосна станція. Без води залишилися мешканці тьох сіл громади — це майже 7 000 людей", — написав Резніченко.

Під бомбардування також потрапили кілька дачних будинків. На місцях ударів виникли пожежі, проте рятувальники оперативно впоралися з вогнем.

Нагадаємо, недільного ранку, 7 серпня, УНІАН повідомляв про удари по Нікопольському району. Окупанти обстріляли його територію 60 снарядами з "Градів". В результаті бомбардувань в Марганці постраждали дві людини, один з них, 64-річний чоловік, був доставлений в лікарню. Своїми ударами росіяни пошкодили близько 50 будинків, автомобілі та автобусну зупинку.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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