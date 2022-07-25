Під Запоріжжям спрацювала система протиповітряної оборони.

Російські окупанти ввечері, 24 липня, вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Загарбники били з ракетних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Нікопольської районної Військової адміністрації Євген Євтушенко.

За його словами, під удар потрапили прибережні території району.

"Ворог, використовуючи РСЗВ, обстріляв кілька прибережних територій нашого району", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що серед людей постраждалих немає, будівлі так само не пошкоджені. Євтушенко закликав місцевих жителів не панікувати.

У свою чергу секретар Запорізької міської адміністрації Анатолій Куртєв повідомив, що "прильотів" у місті немає.

"Гучні звуки, які чули жителі деяких районів Запоріжжя, звучали поза містом", - підсумував представник місцевої влади.

Як раніше повідомляв УНІАН, Голова Нікопольської районної Військової адміністрації Євгенія Євтушенко повідомив, що російські загарбники в окупованому Енергодарі стріляють з реактивних систем залпового вогню в напрямку Запоріжжя.

Крім того, він попередив жителів Нікополя Дніпропетровської області про рух техніки окупантів на протилежному боці Каховського водосховища.

Вас також можуть зацікавити новини: