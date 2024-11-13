Це єдиний вихід для України: військовий про зменшення мобілізаційного віку

Багато 55-річних військових навіть не можуть дістатися позицій на фронті, каже військовий.

Зниження мобілізаційного віку в Україні виправдано історично. Таку думку в інтерв'ю "ТСН" висловив командир мінометної батареї Мирослав Борисенко.

"В усіх війнах середній вік військовослужбовця був 25-26 років. Ми зараз воюємо 55-річними дядьками, це дуже трагічно. Адже вони часто просто не можуть навіть дійти до передової. А ще гірше – вони не можуть звідти й вийти.Молодь повинна йти в армію, це не означає, що вони всі мають відразу загинути. Зараз у нас зовсім змінився підхід до підготовки, до використання людей – особливо піхоти. Їх бережуть, всі знають, що ніхто тобі нових піхотинців не принесе. Тому зниження віку і, головне, розширення соціальної бази для мобілізації – це єдиний вихід для України зараз", – пояснив Борисенко.

Він також розповів, яким бачить ідеального солдата для служби в армії. За його словами, це має бути чоловік, віком від 30 до 40 років.

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"Мені потрібен чоловік, який сформувався вже в цивільному житті. У якого є дім, дружина, двоє дітей, своя робота, життєвий досвід. Який чогось у цьому житті вже досягнув. І який просто у який певний час свого дорослішання сказав, що він бере відповідальність за своє життя та родину на себе. При тому неважливо, ким ви були в цивільному житті", – пояснив Борисенко.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Напередодні у Верховній Раді заговорили про розформування ТЦК та СП в Україні. За словами нардепки Юлії Яцик, з цих працівників можна створити 10 додаткових бригад, які допоможуть на фронті.

У суспільстві таку думку розкритикували. Зокрема заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін назвав це "пустим популізмом", який "не вартий обговорення". За його словами, головною проблемою ТЦК та СП в Україні є корупція і будь-який новий орган також матиме цю проблему, якщо з нею не працювати.

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