У Буданова ніяке отруєння не було встановлено і з його здоров'ям все в порядку.

У спецслужбах розповіли про стан керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова після інформації про отруєння його дружини Маріанни важкими металам.

За даними двох джерел видання РБК-Україна в спецслужбах, у Буданова ніяке отруєння не було встановлено і з його здоров'ям все в порядку.

"З ним все добре, у нього нічого не виявили", - розповіло одне з джерел видання.

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Отруєння дружини Буданова - подробиці

У дружини глави ГУР Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами. Згідно з даними джерел видання "Бабель", Маріанну госпіталізували після тривалого погіршення стану здоров'я. ЇЇ "швидше за все отруїли через їжу".

Маріанна після отруєння пройшла перший етап лікування. Отруєння підтвердилося ще у кількох працівників ГУР. Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела в силовому блоці. За даними співрозмовників, дружина Буданова скаржилася на погіршення самопочуття.

"Оскільки дружина Буданова невелика, з маленькою вагою, (симптоми отруєння) проявилися у неї швидше. (Інші співробітники ГУР) вони просто величезні, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", - повідомили джерела.

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