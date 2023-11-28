Маріанна Буданова вже завершує курс лікування і буде під наглядом.

Дружину очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова Маріанну отруїли.

Про це повідомляє "Бабель" з посиланням на власні джерела у розвідці. За даними у Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами.

"Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", - розповіли джерела.

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Після тривалого погіршення стану здоровʼя Маріанну Буданову ушпиталили. Вона вже завершує курс лікування і буде під наглядом. Розслідується спроба вбивства.

Джерела УНІАН підтвердили інформацію про те, що Маріанна Буданова стала жертвою отруєння.

Маріанна Буданова - що відомо про дружину керівника ГУР

Маріанна Буданова не веде соцмережі, тому про неї мало що відомо. У минулому обраниця начальника ГУР балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка "Удар".

Нещодавно ж Буданов заявив, що дружина живе з ним у кабінеті. Він зазначив, що його "щастя" завжди поруч.

Як повідомляв УНІАН, дружина очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанна брала участь у першому обміні полонених під час повномасштабного вторгнення. Вона увійшла в "обмінну" групу, замість чоловіка.

Буданов вирішив їхати на перший під час повномасштабного вторгнення обмін, але через збіг обставин не зміг, і його підмінила дружина.

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