Скоріше за все, отрута була в їжі.

Дружина керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Маріанна після отруєння пройшла перший етап лікування. Отруєння підтвердилося ще у кількох працівників ГУР.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела у силовому блоці. За даними співрозмовників, дружина Буданова скаржилася на погіршення самопочуття.

"По дружині Буданова (отруєнню - УНІАН) правда. Вона скаржилася на погане самопочуття, тому здали аналізи, яке виявило отруєння", - розповіли джерела.

Дружину Буданова "скоріш за все отруїли через їжу". Їй вже краще. Маріанна пройшла перший етап лікування.

"Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", - повідомили джерела.

Отруєння Маріанни Буданової

Нагадаємо, дружину очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова Маріанну отруїли. За даними ЗМІ, у Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами.

"Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", - розповіли джерела.

Після тривалого погіршення стану здоровʼя Маріанну Буданову ушпиталили. Вона вже завершує курс лікування і буде під наглядом. Розслідується спроба вбивства.

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