Фігурант у військовій формі та гримі розповідав, як полює на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

В Одесі до 7 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який разом з колишнім журналістом, робив фейкові пропагандистські ролики про мобілізацію в Україні.

Як повідомляє прес-служба одеської обласної прокуратури, чоловік, який отримав строк, спільно зі своїм приятелем-екс-журналістом на замовлення російського пропагандистського телеканалу "РЕН-ТВ" створили аудіовізуальний твір. Відео містило фейкову інформацію щодо обставин мобілізації в Одесі.

Зокрема, на виконання завдання російських телевізійників вони записали постановочне інтерв'ю з нібито співробітником Одеського обласного ТЦК та СП. Засуджений, видаючи себе за військкома, розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.

Відео дня

Зміст питань і відповідей, що були висловлені в інтерв'ю, колаборанти отримали від російських пропагандистів. Згодом пропагандисти РФ транслювалася це "кіно" на російському державному телеканалі "РЕН ТВ" та у мережі Інтернет.

Зараз суд визнав одесита винним у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

"Враховуючи співпрацю зі слідством, "актора" засуджено тільки до 7 років позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років", - зазначили у прокуратурі.

За даними прес-служби, обвинувальний акт стосовно журналіста незабаром буде скеровано до суду.

За даними обласного управління СБУ, зловмисник погодився на пропозицію свого знайомого - журналіста - знятися в провокативному відео за 8 тисяч гривень. Цей фейк вийшов в ефірі РЕН-ТВ, звідки його підхопили понад 20 пропагандистських інформресурсів, серед яких і найбільші федеральні телеканали.

Ініційовані СБУ психологічна та лінгвістична експертизи цього відео підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

Нагадаємо, про затримання двох чоловіків стало відомо у червні 2023 року. Повідомлялося, що вони робили замовні "ролики" для російських пропагандистів. "Сюжет" фігуранти отримали від представників країни-агресора. Зрадники стверджували, що влада України відправляє мобілізованих на смерть, українське суспільство не бажає давати відсіч та стримувати російських загарбників, а військовослужбовців ЗСУ та інших Сил оборони нібито мобілізують виключно примусово.

Повідомлялося, що один з підозрюваних – колишній оператор Одеського державного телебачення, який після повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з "РЕН-ТВ". Правоохоронці також перевіряли причетність оператора до знімання низки замовних сюжетів щодо подій, пов’язаних із Києво-Печерською лаврою. Було також встановлено, що звільнившись з державного телебачення, цей чоловік працював в одеському осередку "Незалежного бюро журналістських розслідувань". Після повномасштабного вторгнення РФ активно закликав до підтримки окупантів та таким чином потрапив у поле зору кремлівських пропагандистів.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, комп’ютери, обладнання для проведення професійного фільмування та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності, акторський реквізит - військову форму та засоби гримування.

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