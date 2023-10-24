Зловмисник поставив до Росії декілька партій сировини на понад 12 млн у гривневому еквіваленті.

Служба безпеки України викрила на Закарпатті місцевого підприємця, який допомагав Росії виробляти високотехнологічне обладнання для військових кораблів. Мова йде про поставки вогнетривкої сировини, яка необхідна для виплавки сталі та її подальшого застосування для виробництва радіолокаційних комплексів для суден російського флоту.

Як повідомив прес-центр СБУ, незаконну діяльність організував підприємець із Закарпаття, для реалізації оборудки він виїхав до однієї з європейських країн, звідки й перевозив відповідну сировину нібито для замовників з Близького Сходу.

В спецслужбі поінформували, що переправляв придбану продукцію через територію Білорусі своїм покупцям в РФ. Для перевезення оптових партій сировини ділок використовував вантажівки власного автотранспортного підприємства на території ЄС.

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Таким чином, як заявили в СБУ, зловмисник поставив до Росії декілька партій сировини на понад 12 млн у гривневому еквіваленті.

"Серед основних замовників товару були представники одного з найбільших підприємств чорної металургії РФ – Нижньолипецького металургійного комбінату, що виробляє сталь. У подальшому цей сплав росіяни відправляли до підсанкційної російської компанії "Ізумруд", яка виготовляє радіолокаційне обладнання для військових кораблів агресора. Крім того, задокументовані факти постачання сировини до тимчасово окупованого Криму. Для маскування "схеми" її організатор вносив недостовірні відомості до міжнародних товарно-транспортних накладних, насамперед щодо маршрутів перевезень та замовників продукції. Під час обшуків в офісних приміщеннях фігуранта на Закарпатті виявлено фінансово-господарську документацію із доказами оборудок", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили директору підприємства про підозру за частиною 4 статті 111-1 "Провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора" Кримінального кодексу України.

Агенти ФСБ РФ в Україні - останні новини

В Донецькій області нейтралізовано ще одну агентурну групу ФСБ, зловмисники розвідували місця дислокації та пересування підрозділів ЗСУ, що задіяні у жорстоких боях на Авдіївському напрямку.

До складу російської агентури входило двоє мешканців Покровського району, які діяли окремо один від одного. Втім, обидва агенти дистанційно "замикалися" на російську спецслужбу через спільного "зв'язкового" з тимчасово окупованої частини регіону.

Встановлено, що ці російські агенти намагались виявити вогневі позиції української артилерії та маршрути руху важкої бронетехніки Сил оборони, у тому числі танків Abrams.

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