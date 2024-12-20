Наголошують, що мотиваційний пакет вже готовий.

В Міністерстві оборони підготували мотиваційний пакет для молодих людей віком від 18 до 25 років для підписання контракту про службу в армії. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

ЗА його словами, зокрема, в мотиваційному пакеті є можливість оформлення іпотеки на житло.

"Стосовно мотиваційного пакету, який стосується громадян України віком до 25 років. На сьогоднішній день завершено внесення змін до всіх нормативно правових актів, які забезпечують заохочення за проходження служби. Сам пакет уже готовий. Передбачена в мотиваційному пакеті й іпотека на житло на заключення контракту громадянами країни від 18 до 25 років", - наголосив Гаврилюк.

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Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, законодавством передбачено, що мобілізаційний вік в Україні наступає з 25 років.

Начальник Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Олег Тимошенко в інтерв'ю "18000" зазначив, що до 25 років людина має займатися родиною та навчанням, а якщо вона бажає доєднатися до Сил оборони України, то може підписати добровільний контракт. Він нагадав, що президент дав доручення розробити особливий контракт для цих людей, який буде містити розширений мотиваційний пакет.

Військовий експерт Сергій Грабський нещодавно заявив, що зниження мобілізаційного віку має сенс, оскільки це дозволить більш доцільно використовувати людину в армії.

Водночас британський військовий експерт Френк Ледвідж переконаний, що це стане катастрофою.

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