Чи потрібне зниження мобілізаційного віку: у Черкаському ТЦК пояснили

Начальник Черкаського ТЦК зазначив, що особи до 25 років можуть підписати добровільний контракт.

До 25 років людина має займатися родиною та навчанням, а якщо вона бажає доєднатися до Сил оборони України, то може підписати добровільний контракт.

Про це заявив начальник Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Олег Тимошенко в інтерв'ю "18000".

"На мою думку, не потрібно (знижувати мобілізаційний вік). Держава дає інструменти особам до 25 років. Якщо людина бажає доєднатися до Сил оборони, вона може підписати добровільний контракт. Тим паче зараз президент дав доручення розробити особливий контракт для цих людей, який буде містити розширений мотиваційний пакет. До 25 років, я вважаю, людина має займатися родиною, навчанням", - зауважив він.

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Також Тимошенко прокоментував інформацію про те, що ТЦК нібито не вручає повістки чоловікам 50-60 років.

"Це відповідало дійсності на момент, коли ця новина з’явилася. Закон не передбачає такої градації 50+ чи 50-. Закон передбачає, що всі військовозобов’язані до 60 років можуть бути призвані. Конкретні випадки регулюють директиви Генерального штабу. Тобто на той момент, коли з’явилася така новина, була директива Генштабу щодо мобілізації людей 25-49 років. Але це стосувалося насамперед навчальних центрів і бойових військових частин. Зараз є інша директива щодо мобілізації людей, кому за 50 років, до частин забезпечення", - зазначив він.

Тобто, як пояснив Тимошенко, людей до 49 років мобілізують у бойові та інші підрозділи через навчальні центри.

"Тим, кому за 50 років, вручають повістки і за станом здоров’я, якщо людина може служити, то потрапляє або у навчальний центр, або до ТЦК, або у частину забезпечення, ремонтну частину, зв’язок, автомобільну чи іншу", - уточнив він.

Крім того, Тимошенко зауважив, що застосунок "Резерв+" не завжди може працювати, тож варто носити з собою паперовий документ. За його словами, якщо паперового документа нема, то перевіряти будуть через реєстр за документами людини: паспортом чи правами, встановивши прізвище, ім’я, по батькові, рік народження.

"Якщо у людини все в порядку, є всі документи, тоді порадимо носити з собою роздруківку з "Резерву", не обов’язково військовий квиток", - заявив Тимошенко, додавши, що така перевірка відбуватиметься на місці, але якщо виникнуть додаткові запитання, то потрібно буде завітати у ТЦК.

Також він розповів, чи зустрічають у 2024 році службовці Черкаського ТЦК та СП на вулиці військовозобов’язаних, які ще не оновили свої дані:

"Дуже часто. Щодня. Зустрічаємо людей, які не оновлювали свої дані взагалі з початку війни, з 2014 року. Ми постійно зустрічаємо людей, які не мають жодних військових документів і ніколи не зверталися ні до ТЦК, ні у військовий комісаріат, як він раніше називався. Останній їхній візит був у школі, коли юнаків привели отримати приписне посвідчення. У кращому випадку людина може носити з собою приписне, яке не дійсне після 25 років".

Ідея мобілізувати 18-річних

Як повідомляв УНАН, український військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Україні треба розширювати технологічні та технічні можливості свого війська, а не погоджуватись на ініціативу США про зниження вікової межі для призову в армію. Він підкреслив, що 18-річними хлопцями Україна не підтримає боєздатність наших сил.

Крім того, він додав, що американці зараз кажуть про необхідність знизити вік призову, але мовчать про забезпечення цих нових сил технікою, добре розуміючи, що в умовах повномасштабної війни військово-промисловий комплекс України не в змозі забезпечити ці потреби.

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