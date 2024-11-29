Голова ГУР зазначив, що у нього нормальні відносини з Офісом президента.

Інформація про звільнення керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова не відповідає дійсності. Про це заявив голова ГУР у коментарі BBC News Україна.

"Черговий вкид, уже далеко не перший", - сказав він.

Буданов поділився з журналістами, що у нього нормальні відносини з Офісом президента. Керівник ГУР зазначив, що "це звичайний робочий формат".

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"На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда. Але в цьому немає нічого дивного - вкидання чуток і дезінформації - це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди", - розповів він.

Голова ГУР додав, що війна триває й перед розвідувальним органом стоїть багато завдань. Він вважає, що будь-які загрози, які виходять від російського режиму, гіпотетично реальні.

Буданов заявив журналістам, що останні погрози російського диктатора Володимира Путіна про використання проти українців нових балістичних ракет є спробою перешкодити закінченню війни. Він підкреслив, що РФ уже використовує проти України практично всі види наявних озброєнь:

"Але повторюю ще раз: нічого принципово нового росіяни не продемонстрували".

Чутки про звільнення Кирила Буданова - що відомо

У листопаді деякі українські ЗМІ писали про нібито звільнення Кирила Буданова з посади керівника Головного управління розвідки Міноборони України. За їхніми словами, президент Володимир Зеленський уже знайшов кандидата на заміну. Проте голова України публічно спростував цю інформацію.

Зазначалося, що ініціатором звільнення Кирила Буданова нібито став голова Офісу президента Андрій Єрмак. Офіційно ця заява не підтвердилася.

Нагадаємо, що нещодавно Буданов говорив про те, що корупція та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавних рішень. Про це він сказав у відповідь на розслідування журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

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