Не поставало питання про можливе звільнення міністра оборони, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не збирався звільняти керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на зустрічі з журналістами.

Зокрема, президент спростував інформацію про нібито наміри звільнення Буданова. "Я не збирався це робити", - заявив український лідер.

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Лідер нашої країни підкреслив, що "не збирався міняти Буданова":

"Інформація ця ходила, так. По Умєрову (очільник Міноборони України Рустем Умєров, - Ред.) не було теж такого питання".

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Раніше мережею ширилася інформація, що нібито в Україні кілька чиновників та парламентарів виступають за те, щоб Кирила Буданова зняли з посади очільника Головного управління розвідки Міноборони. Варто зазначити, що він став керівником ГУР МО на початку серпня 2020 року. У лютому цього року Буданов отримав звання "Герой України".

Нагадаємо, наприкінці вересня ЗМІ писали, що Рустем Умєров звільнив двох заступників керівника ГУР, і ще у списку "на вихід" знаходилися 20 генералів.

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