Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не збирався звільняти керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на зустрічі з журналістами.
Зокрема, президент спростував інформацію про нібито наміри звільнення Буданова. "Я не збирався це робити", - заявив український лідер.
Лідер нашої країни підкреслив, що "не збирався міняти Буданова":
"Інформація ця ходила, так. По Умєрову (очільник Міноборони України Рустем Умєров, - Ред.) не було теж такого питання".
Важливі новини України - що повідомлялося
Раніше мережею ширилася інформація, що нібито в Україні кілька чиновників та парламентарів виступають за те, щоб Кирила Буданова зняли з посади очільника Головного управління розвідки Міноборони. Варто зазначити, що він став керівником ГУР МО на початку серпня 2020 року. У лютому цього року Буданов отримав звання "Герой України".
Нагадаємо, наприкінці вересня ЗМІ писали, що Рустем Умєров звільнив двох заступників керівника ГУР, і ще у списку "на вихід" знаходилися 20 генералів.