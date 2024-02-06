Причиною можливого звільнення Залужного та низки інших керівників радник ОП назвав "уникнення стагнації та замороження конфлікту".

Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова Зеленського про можливе "перезавантаження" державних керівників, серед яких може бути і Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Є політична відповідальність президента країни. Президент – це посада, яку обирають громадяни країни. Крім того, президент є Верховним головнокомандувачем. Тобто він несе відповідальність за те, що в нас відбувається на лінії фронту, в економіці, соціальних відносинах в країні. Це все відповідальність президента. Все інше – це вертикалі. Або ті, які безпосередньо підпорядковуються президенту, або які проходять через процедуру парламентського заохочення", – сказав Подоляк в інтерв'ю Голованову.

Причиною можливого звільнення Залужного та низки інших керівників радник ОП назвав "уникнення стагнації та замороження конфлікту".

Відео дня

"Президент не може собі дозволити, аби за два роки війни була відповідна стагнація, яку ми бачимо. Тому що це вже довга війна, ну два роки. І це вже має відповідні впливи на психоемоційний стан людей. Не лише в Україні, а й серед наших партнерів. Люди починають втомлюватися, розчаровуватися, вони не бачать того, що буде в майбутньому. Не можемо дозволити замороження конфлікту. Адже це буде означати, що в РФ все збереглося", – заявив радник ОП.

Чутки про звільнення Залужного: останні новини

Вже тривалий час у мережі зринали повідомлення про те, що головнокомандувача української армії можуть звільнити. Наприкінці січня поширили чутки про те, що місце Залужного може посісти очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Днями про це вперше заговорив президент України Володимир Зеленський. Він підтвердив, що розглядає це питання і зазначив, що має на увазі ротацію цілої низки державних керівників, не лише у військовому секторі.

Вас також можуть зацікавити новини: