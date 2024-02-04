Він підтвердив, що розглядає це питання.

Президент України Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

"Це кадрове питання. Питання людей, які мають керувати Україною. Безумовно, потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країною", - сказав він в інтерв'ю італійському Rai1.

Зеленський зазначив, що має на увазі ротацію цілої низки державних керівників, не лише у військовому секторі.

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"Я розмірковую над цією заміною, але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину... Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, переконані в перемозі, ми не можемо зневіритися, опустити руки, ми повинні мати правильні позитивні енергії... Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною", - додав президент.

Чутки про звільнення Залужного: останні новини

Вже тривалий час у мережі зринали повідомлення про те, що головнокомандувача української армії можуть звільнити. Наприкінці січня поширили чутки про те, що місце Залужного може посісти очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Західні ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомляли, що Залужного дійсно хотіли звільнили, запропонувавши йому посаду секретаря Ради нацбезпеки, він відмовився.

Головними кандидатами на посаду Головнокомандувача вважають командувача Сухопутних військ Олександра Сирського і голову розвідки Кирила Буданова.

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