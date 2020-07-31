День із чемпіоном: Олена Говорова

У межах спільного спецпроєкту з Національним олімпійським комітетом України ми зустрілися з Оленою Говоровою, видатною легкоатлеткою та бронзовою призеркою сіднейської Олімпіади 2000 року в потрійному стрибку. Наразі Олена є радницею керівника Офісу президента з питань спорту, тож під час прогулянки містом ми розпитали нашу героїню про розвиток українського спорту, а також про її харчування, принципи виховання сина Богдана, улюблені активності та догляд за собою.

Розкажіть, будь ласка, що ви відчували/про що думали, коли стали олімпійською призеркою?

Коли я стояла на п’єдесталі, хотілося обійняти весь світ. Я була щаслива і хотіла ділитися цим щастям з усіма. Я мріяла про олімпійську медаль і робила все для того, аби її вибороти. Це робота цілої команди людей, яку я змогла реалізувати в одному стрибку.

Чому свого часу обрали саме стрибки у довжину?

Перший мій тренер, Тетяна Іванівна Мардашова, побачила в мені задатки стрибунки в довжину. Й у мене непогано виходило з самого початку мого тренувального процесу. На своїх перших змаганнях я відразу зайняла 3 місце, програвши 3 см. А потім в програму змагань ввели потрійний стрибок. Ми спробували й у нас вийшло.

Потрійний стрибок — це політ над землею! Це зовсім інші відчуття.

Коли далекий стрибок, час завмирає. Запитайте в інших стрибунів, вони вам підтвердять мої слова (посміхається).

Життя після професійного спорту, яке воно?

Різнопланове! Це і телебачення, і різні проєкти, пов’язані з організацією заходів, і мотиваційні виступи тощо. Але спорт і спортивна діяльність завжди в пріоритеті. Моя найголовніша людина на землі — це мій син Богдан. А бути мамою — це моє найбільше щастя.

Як проходить ваш звичайний день?

Підйом о 6:30, медитація, 15-хвилинний комплекс вправ, улюблений сніданок, приготування якого займає 2 хвилини, перевірка щоденника зі списком справ на день. А також ранкові обіймашки із сином, під час яких Богдан обов’язково цікавиться, які в мене зустрічі та де я сьогодні працюватиму. А далі — зустрічі, наради, робота над проєктами.

Ввечері традиційна прогулянка з сином.

Скільки разів на тиждень займаєтесь спортом зараз?

Зараз графік дуже плаває, але ранковий комплекс обов’язковий. І коли є можливість — бігові тренування в будь-який час дня.

А як щодо системи харчування? Є продукти-табу чи якісь інші обмеження?

Я давно для себе обрала продукти харчування Herbalife Nutrition, це вже мій спосіб життя. Я почуваюся чудово і насолоджуюся життям щодня. Без табу, дієт і обмежень.

Яких принципів дотримуєтесь у вихованні сина? Чи бачите його в майбутньому професійним спортсменом?

Богдан у мене дуже активна дитина із задатками лідера. Вже два роки Богдан тренується в хокейному клубі «Сокіл». Я б хотіла, щоб син був професійним спортсменом, але все залежить від його бажання.

Щодо виховання, то я дотримуюся одного правила — це любов!

Ваш улюблений формат відпочинку?

Море, я його обожнюю! У будь-яку погоду, в будь-яких форматах. Щоправда, не завжди є час вирватися. І книги, багато книг! Я дуже люблю читати, для мене це віддушина.

Чи є у вас guilty pleasures (улюблена, проте не дуже корисна страва/ шкідливі звички тощо)?

Намагаюся дотримуватися режиму сну, але іноді лягаю спати досить пізно через те, що засиджуюся в соцмережах.

Запитання від Rexona

Краса – це…

Очі людини! Коли у них світло, теплота, доброта і щастя — це і є краса.

Як доглядаєте за собою? Розкажіть про улюблені процедури краси.

Я обожнюю процедури у свого косметолога Анни. Намагаюся раз на тиждень знайти 2 години для себе і збігаю від суєти і телефонних дзвінків до Ані. Її руки, немов крила метелика, адже після її процедур почуваюся зовсім по-іншому.

Плюс сон, тренування, щоденний догляд і харчування.

Це важливо для того, щоб бути в тонусі, повною сил та енергії.

Ваше ставлення до моди? Як можете охарактеризувати свій стиль?

О, я точно не модниця. За моїм гардеробом стежить моя подруга Лариса Заспа, призерка Олімпійських ігор з гандболу. Я люблю класику, а експерименти в одязі точно не для мене. Я не прихильниця брендів. Зараз в моєму гардеробі здебільшого класичні брючні костюми і спортивний одяг. Хоча мрію я про легкі повітряні сукні.

Наразі ви є радницею керівника Офісу президента з питань спорту. Розкажіть, які проблеми в українському спорті, на вашу думку, є найгострішими та потребують негайного вирішення?

Сьогодні спорт дійсно в пріоритеті. Міністерство молоді та спорту, Національний олімпійський комітет України, Офіс Президента, комітет ВР з питань молоді та спорту — усі працюють як єдиний організм.

Завдань багато, часом непростих, однак робота рухається в усіх напрямах.

Зокрема, це програма «Україна — Чемпіон». Її мета — будівництво спортивних об’єктів по всій країні. У кожному спортивному комплексі буде хол слави, присвячений відомому спортсмену регіону. А також ряд законопроєктів, які створюють більш сприятливі й чіткі умови для розвитку спорту. А ще освітні онлайн-програми для спортсменів і тренерів, які проводить НОК України. Робота триває щодня, тож поняття «вихідний» у нас не існує. Україну впізнають у світі завдяки досягненням наших спортсменів. Важливо цінувати історію, знати своїх видатних земляків, пишатися тими, кому аплодував увесь світ.

Спорт — це трамплін для майбутніх успіхів та перемог у будь-якій сфері діяльності, не тільки спортивної.

А олімпійські цінності (повага, дружба, досконалість тощо) є фундаментом, на якому будується філософія сучасного суспільства.

Ким із спортсменів захоплюєтесь? За кого із молодих та перспективних вболіваєте?

Мені в житті пощастило, адже у мене є унікальна можливість вчитися і працювати з Великим спортсменом, Великою людиною, олімпійським чемпіоном та президентом НОК Сергієм Назаровичем Бубкою.

А вболіваю я за кожного нашого спортсмена, оскільки знаю, скільки праці та сил потрібно вкласти, щоб показати гідний результат.

Але особливо стежу за змаганнями Олі Харлан (олімпійська чемпіонка з фехтування — прим. ред.). Ось це драматургія, скажу я вам. У її змаганнях є все: сльози, радість і фантастичні емоції.

Образи Олени: MARC O’POLO, ARMANI EXCHANGE (intertop.ua)

MUH: MakeUpMe

Photo: Вероніка Монакова