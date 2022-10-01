Раніше компанія не займалася масовим випуском графічних прискорювачів.

Acer тепер теж виробляє відеокарти. Компанія приєдналася до когорти партнерів Intel з випуску графічних прискорювачів, представивши свою версію флагманської Arc A770.

Новинка вийде під назвою Arc A770 Predator Bi Frost і займе в корпусі 2,5 слота розширення, повідомляє TechPowerUp.

Технічні характеристики офіційно не розкриваються, проте вже відомо, що карта отримає унікальний гібридний дизайн системи охолодження, до складу якої увійдуть два вентилятори різного формату. Один працює за принципом турбіни, а інший, більший, обдуває радіатор більш звичним способом.

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Intel офіційно вже представила модель Arc A770. Вона позиціюється як конкурент Radeon RX 6650 XT і GeForce RTX 3060 Ti, має 8 або 16 ГБ пам'яті на вибір і 4096 блоків FP32. Карта оцінена в $329 або $ 349 в залежності від версії.

Також Intel представила більш доступну Arc A750, що базується на тому ж чіпі, що і старша модель, за ціною $289. За показником "продуктивність за долар" Arc A750 перевершує Nvidia GeForce RTX 3060 на 53%, кажуть в Intel. Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ, TDP – 225 Вт.

Що стосується дати дебюту ігрових відеокарт Intel, то вона призначена на той же день, що і запуск флагманської моделі NVIDIA в особі GeForce RTX 4090, а саме 12 жовтня.

А вже 20 жовтня в продаж надійдуть нові процесори Intel 13-го покоління під назвою Raptor Lake. У порівнянні з поточним поколінням, приріст продуктивності в багатопотоковому режимі склав до 41%, в однопотоковому – до 15%.

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