В актуальній лінійці відеокарт Nvidia не знайшлося місця RTX 3090 та старшій версії з приставкою "Ti", а також бюджетній RTX 3050.

Раніше на цьому тижні NVIDIA представила нове покоління відеокарт GeForce RTX 40-ї серії. Очікувано, компанія почала знімати з виробництва старі (і не зовсім) моделі RTX 30.

На офіційному сайті NVIDIA було опубліковано зображення актуальних графічних чіпів поточної лінійки та серії GeForce RTX 40. Так ось, там не знайшлося місця ні RTX 3090, ні старшої версії з приставкою "Ti", яка надійшла в продаж в березні цього року.

Більш того, недовгим виявився вік і середньобюджетної RTX 3050 – сьогодні ця відеокарта є єдиною в поточному поколінні, вартість якої знаходиться нижче 300 доларів. Графічний прискорювач, як і раніше, забезпечує стабільні 60 fps при дозволі 1080p з включеною трасуванням променів в сучасних іграх.

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Втім, зняття 3090, 3090 Ti та 3050 з виробництва зовсім не означає, що ці моделі моментально зникнуть з продажу. Вони будуть доступні для покупки до тих пір, поки не вичерпаються складські запаси, що, своєю чергою, дозволить NVIDIA підтримувати на них досить високі ціни.

GeForce RTX 4000: дата виходу і ціна

Що стосується нового покоління відеокарт GeForce, то RTX 4090 потрапить на полиці магазинів 12 жовтня, а обидві моделі RTX 4080 (з 12 ГБ і 16 ГБ пам'яті) – до кінця листопада.

Багатьох геймерів здивував високий цінник нового покоління щодо попередників. Наприклад, ціна флагманської RTX 4090, яка поставляється з 24 ГБ пам'яті, досягає $1599. Глава NVIDIA вже встиг виступити з цього приводу, попередивши, що тепер це нова реальність і про дешеві відеокарти можна забути.

До кінця року NVIDIA також поповнить лінійку RTX 3000 оновленими версіями RTX 3060 і RTX 3060 Ti. Перша отримає 8 Гб відеопам'яті – на 4 Гб менше, ніж у базової моделі – а цінник на неї знизять до 300 доларів. Що стосується Ti-версії, то пропускна здатність пам'яті може збільшитися на 36% – до 608 ГБ/сек замість 448 ГБ/сек.

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