Виробник приємно здивував потенційних покупців, не ставши піднімати ціни на свої новинки.

Intel розкрила вартість та дату старту продажів дебютних ігрових відеокарт сімейства Arc. Також виробник приємно здивував потенційних покупців нових процесорів 13-го покоління – лінійка отримала назву Raptor Lake.

У порівнянні з 12-м поколінням, приріст продуктивності в багатопотоковому режимі склав до 41%, в однопотоковому – до 15%. Продажі стартують 20 жовтня.

Вартість лінійки Raptor Lake

флагманські Core i9-13900k і Core i9–13900kf (24 ядра, 32 потік, 3,0-5,8 ГГц) – 590 дол (~21 400 грн);

середні Core i7 - 13700k і Core i7-13700kf (16 ядер, 24 потоку, 3,4–5,4 Ггц) – 410 дол (~14 800 грн);

більш доступні Core i5-13600k і Core i5-13600kf (14 ядер, 20 потоків, 3.5-5,1 ГГц) – 319 дол (~11 500 грн).

Повні характеристики:

Відео дня

Що стосується дати дебюту ігрових відеокарт Intel, то вона призначена на той же день, що і запуск флагманської моделі NVIDIA в особі GeForce RTX 4090, а саме 12 жовтня.

Що стосується рекомендованої вартості, то Intel оголосила, що графічний прискорювач Arc A770, забезпечений 8 ГБ відеопам'яті, обійдеться в $329, а цінник моделі Arc A770 з приставкою Limited Edition та 16 Гбайт "на борту" стартує з позначки в $349. У конкуренти їм записали дорожчі Radeon RX 6650 XT і GeForce RTX 3060 Ti.

Разом з тим цінник передтопової моделі Arc A750, що базується на тому ж чіпі, що і старша модель, стартує з позначки в $289. За показником "продуктивність за долар" Arc A750 перевершує Nvidia GeForce RTX 3060 на 53%, кажуть в Intel. Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ, TDP – 225 Вт.

NVIDIA каже, що про дешеві відеокарти можна забути, Intel – незгодні

Напередодні глава NVIDIA Дженсен Хуанг, відповідаючи на критику гравців щодо високого цінника нових відеокарт GeForce RTX 40-ї серії, попередив, що тепер це нова реальність і не варто очікувати, що відеокарти будуть дешевшати з плином часу.

Глава Intel не залишив без уваги висловлювання свого колеги, зазначивши, що, в компанії бачать численні скарги геймерів про високу вартість відеокарт і постараються виправити це положення, випустивши власні графічні прискорювачі за прийнятними цінами.

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