Intel розкрила вартість та дату старту продажів дебютних ігрових відеокарт сімейства Arc. Також виробник приємно здивував потенційних покупців нових процесорів 13-го покоління – лінійка отримала назву Raptor Lake.
У порівнянні з 12-м поколінням, приріст продуктивності в багатопотоковому режимі склав до 41%, в однопотоковому – до 15%. Продажі стартують 20 жовтня.
Вартість лінійки Raptor Lake
- флагманські Core i9-13900k і Core i9–13900kf (24 ядра, 32 потік, 3,0-5,8 ГГц) – 590 дол (~21 400 грн);
- середні Core i7 - 13700k і Core i7-13700kf (16 ядер, 24 потоку, 3,4–5,4 Ггц) – 410 дол (~14 800 грн);
- більш доступні Core i5-13600k і Core i5-13600kf (14 ядер, 20 потоків, 3.5-5,1 ГГц) – 319 дол (~11 500 грн).
Повні характеристики:
Що стосується дати дебюту ігрових відеокарт Intel, то вона призначена на той же день, що і запуск флагманської моделі NVIDIA в особі GeForce RTX 4090, а саме 12 жовтня.
Що стосується рекомендованої вартості, то Intel оголосила, що графічний прискорювач Arc A770, забезпечений 8 ГБ відеопам'яті, обійдеться в $329, а цінник моделі Arc A770 з приставкою Limited Edition та 16 Гбайт "на борту" стартує з позначки в $349. У конкуренти їм записали дорожчі Radeon RX 6650 XT і GeForce RTX 3060 Ti.
Разом з тим цінник передтопової моделі Arc A750, що базується на тому ж чіпі, що і старша модель, стартує з позначки в $289. За показником "продуктивність за долар" Arc A750 перевершує Nvidia GeForce RTX 3060 на 53%, кажуть в Intel. Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ, TDP – 225 Вт.
NVIDIA каже, що про дешеві відеокарти можна забути, Intel – незгодні
Напередодні глава NVIDIA Дженсен Хуанг, відповідаючи на критику гравців щодо високого цінника нових відеокарт GeForce RTX 40-ї серії, попередив, що тепер це нова реальність і не варто очікувати, що відеокарти будуть дешевшати з плином часу.
Глава Intel не залишив без уваги висловлювання свого колеги, зазначивши, що, в компанії бачать численні скарги геймерів про високу вартість відеокарт і постараються виправити це положення, випустивши власні графічні прискорювачі за прийнятними цінами.