Найчастіше з цією проблемою стикаються власники моделей iPhone 12 Pro та iPhone 13 Pro.

Власники айфонів, які оновилися днями до бета-версії iOS 15.7.1, масово скаржаться на некоректно працюючий сканер обличчя Face ID у своїх смартфонах.

Про це повідомляє портал MacRumors. Відомо, що найчастіше з цією проблемою стикаються власники моделей iPhone 12 Pro та iPhone 13 Pro, але не виключено, що й інші айфони не оминув цей баг.

Користувачі, які повідомили про проблему, говорять, що після установки зазначеної версії iOS Face ID перестає працювати, а при спробі скинути його з'являється помилка з підписом "Face ID недоступний". Поки невідомо, в чому саме криється помилка, і чи обізнана Apple про її існування.

Відео дня

Зауважимо, що публічний реліз iOS 15.7.1 очікується тільки наступного тижня, тому Apple напевно встигне випустити її оновлену версію з виправленням бага.

Журналісти MacRumors відзначають, що ряд користувачів не зацікавлений в оновленні до iOS 16, тому продовжують "сидіти" на iOS 15. Також зі списку підтримуваних iOS 16 пристроїв пропали лінійки iPhone 6s і iPhone 7, через що ці користувачі не мають можливості оновитися до нової версії мобільної платформи.

Втім, в iOS 16 теж вистачає своїх проблем. Раніше повідомлялося, що після установки iOS 16 на кожному другому iPhone стала швидше сідати батарея.

iOS 16: що потрібно знати про велике оновлення Apple

Нова версія мобільної платформи доступна для всіх пристроїв, окрім моделей старше iPhone 8 – в порівнянні з iOS 15, зі списку підтримуваних пристроїв пропали лінійки iPhone 6s і iPhone 7.

В iOS 16 Apple повністю переробила екран блокування, оновила "Повідомлення", "Будинок", "Гаманець" і "Карти", додала загальну хмару для зберігання фото і відео всієї родини та дозволила користуватися "Фітнесом" без фірмових годин.

Однією з найбільш розрекламованих функцій iOS 16 стала Always On Display. Екран айфона, навіть будучи вимкненим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу системну інформацію – як зараз, це відбувається в Apple Watch – при цьому споживаючи мінімальну кількість енергії.

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