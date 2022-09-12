Також 12 вересня фірмові годинники Apple почнуть отримувати watchOS 9.

Сьогодні власники сумісних моделей iPhone зможуть оновитися до iOS 16. Сама вона була анонсована в червні та була доступна для учасників бета-тестування, а тепер виходить для всіх охочих.

Нова версія мобільної платформи Apple стане доступна о 20:00 за Києвом для всіх пристроїв, окрім моделей молодше iPhone 8 – у порівнянні з iOS 15, зі списку підтримуваних пристроїв пропали лінійки iPhone 6s і iPhone 7.

Повний список пристроїв, які отримають iOS 16:

iPhone 8, 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XR;

iPhone Xs, Xs Max;

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone SE 2020;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, Pro Max;

iPhone SE 2022;

Само собою, нові iPhone 14 працюватимуть на iOS 16 із коробки. Щоправда, їхні власники зможуть випробувати нововведення пізніше за інших – знайти новенькі айфони на полицях магазинів можна буде тільки починаючи з цієї п'ятниці, а модель з приставкою Plus так і зовсім дебютує лише 7 жовтня.

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Що нового в iOS 16

Apple повністю переробила екран блокування, оновила "Повідомлення", "Будинок", "Гаманець" і "Карти", додала спільну медіатеку у хмарі для зберігання фото і відео та дозволила користуватися "Фітнесом" без фірмових годин.

Однією з найбільш розрекламованих функцій iOS 16 стала Always On Display. Її фішка полягає в тому, що екран айфона, навіть будучи вимкненим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу системну інформацію – як зараз це відбувається в Apple Watch – при цьому споживаючи мінімальну кількість енергії.

Бета-тестери, які вже випробували новітні функції iOS 16, відзначають, що оновлення вийшло непогане, зі спірними моментами й без будь-яких революцій. При цьому велика частина "абсолютно нових нововведень" iOS 16 вже давно стали буденністю для Android-користувачів, наголошують журналіст.

Два моменти

Зазвичай реліз нових ОС супроводжується упущеними під час тестування багами і помилками. Тому порада: не поспішайте з оновленнями, а почекайте пару-трійку тижнів до стабільної версії типу 16.0.3, де, як мінімум, буде усунуто більшість недоліків.

Також пам'ятайте, що оновлення в перший день може розтягнутися до пізнього вечора – через наплив охочих завантажити нове ПЗ.

В цей же день, 12 вересня, фірмовий годинник Apple почнуть отримувати watchOS 9. Apple Watch 3 більше не підтримуються, оновляться тільки Series 4/5/6/7 і бюджетні SE.

Що стосується iPadOS 16 і macOS 13, обидві системи вийдуть не раніше, ніж у жовтні. Точну дату реліз повідомлятимуть на жовтневому івенті, де і покажуть нові планшети, "маки" і "макбуки".

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