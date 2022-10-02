Частина користувачів вважає, що Apple цілеспрямовано "вбиває" акумулятори старих айфонів для стимулювання покупки нових.

Багато яблучних користувачів, які вже оновилися до iOS 16, зіткнулись з серйозною проблемою швидкої розрядки акумулятора на своїх сумісних моделях iPhone.

Так, згідно з опитуванням 9to5Mac, 63% власників iPhone заявило про погіршення автономної роботи після установки iOS 16.

Зазначається, що скорочення часу автономної роботи айфонів після оновлення до нової версії iOS в перші дні є звичайним явищем. Це пов'язано з тим, на смартфоні проходить індексація файлів, для якої потрібно багато енергії. Як правило, після завершення індексації знижується і кількість скарг, але в разі оновлення до iOS 16, кількість скарг тільки збільшується.

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Один з користувачів порівняв час роботи батареї свого iPhone 13 Pro, коли пристрій працював на iOS 15, і як почав працювати після оновлення. За його словами, в першому випадку батареї вистачало на цілий день і ще залишалося близько 20% в кінці дня, а після оновлення до iOS 16 – доводиться заряджати батарею в середині дня.

Редактори 9to5mac помітили, що всі скарги надходять від власників iPhone 13, 12 і старше. Частина користувачів вважає, що Apple цілеспрямовано "вбиває" акумулятори старих айфонів, щоб стимулювати продажі нових.

iOS 16: все, що потрібно знати про велике оновлення Apple

Нова версія мобільної платформи доступна для всіх пристроїв, крім моделей старше iPhone 8 – в порівнянні з iOS 15, зі списку підтримуваних пристроїв пропали лінійки iPhone 6s і iPhone 7.

В iOS 16 Apple повністю переробила екран блокування, оновила "Повідомлення", "Гаманець" і "Карти", додала загальну хмару для зберігання фото і відео всієї родини та дозволила користуватися "Фітнесом" без фірмових годин.

Однією з найбільш розрекламованих функцій iOS 16 стала Always On Display. Екран айфона, навіть будучи вимкненим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу системну інформацію – як зараз це відбувається в Apple Watch – при цьому споживаючи мінімальну кількість енергії.

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