Майбутній браузер зможе запропонувати підвищену конфіденційність, синхронізацію паролів між пристроями та функцію онлайн-покупок.

На сьогодні Chrome є найпоширенішим браузером в світі. Попри спроби Apple або Microsoft переманити аудиторію зі своїми браузерами, їм не вдалося навіть близько домогтися такої популярності. А зараз, схоже в планах компанії Amazon виступити претендентом на роль найкращої пошукової системи.

Прямо зараз компанія проводить опитування серед користувачів з метою з'ясувати, що саме може спонукати їх завантажити фірмовий застосунок. І вже натякає на його ключові можливості, передає Phone Arena.

За даними джерела, серед варіантів відповіді фігурують такі функції, як підвищена конфіденційність, синхронізація паролів між пристроями і якась функція онлайн-покупок. Також згадується можливість перетворення тексту в мову, як одна з ключових можливостей браузера.

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Компанія поки не розкриває дату релізу і назву нового браузера, але журналісти вважають, що розробка знаходиться на ранній стадії. Поки в опитуванні згадуються лише ноутбуки та ПК, але надалі браузер може отримати й мобільну версію.

За даними аналітиків з StatCounter, на лютий 2023 року частка Google Chrome на ринку браузерів становить 65,74%. На другому місці – Apple Safari з 18,86%. Рішення Microsoft замикає трійку ринку десктопних браузерів з 4,27%.

Нагадаємо, раніше в браузері Google Chrome з'явилися режими економії пам'яті й енергоспоживання. Перша звільняє пам'ять давно неактивних вкладок, а друга обмежує фонову активність, якість ефектів і частоту кадрів у відео.

Разом з тим УНІАН ділився 5 причин перейти з Chrome на Microsoft Edge, якщо ви ще цього не зробили. У їх числі зручні вертикальні вкладки, режим ефективності та вбудований захист від витоку паролів.

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