Перша звільняє пам'ять давно неактивних вкладок, а друга обмежує фонову активність, якість ефектів і частоту кадрів у відео.

Жарти й не тільки про ненажерливість Google Chrome готові піти в минуле. У свіжій версії браузера під номером 108 нарешті з'явився режим економії оперативної пам'яті. Фіча публічно тестувалася з грудня минулого року.

Функція "Економія пам'яті" автоматично звільняє пам'ять, споживану неактивними вкладками: при повторному переході до такої вкладки сторінка перезавантажиться. У Google кажуть, що з цією функцією Хром використовує до 30% менше пам'яті.

Також в Chrome з'явився енергоощадний режим, який насамперед буде актуальний для власників ноутбуків. Він обмежує фонову активність і знижує якість ефектів, а також знижує частоту кадрів у відео, тим самим продовжуючи час роботи ноутбука без підзарядки.

Відео дня

Обидві функції "Режим енергоощадження" і "Економія пам'яті" включені за замовчуванням. Їх можна вимкнути (і ввімкнути назад) у налаштуваннях Chrome.

Раніше в Chrome з'явилася нова функція для приватності. Стане в пригоді, якщо забули включити режим "інкогніто". Опція дозволить в один клац видалити всю накопичену за останні 15 хвилин інформацію, включаючи призначені для користувача дані та історію перегляду.

Паралельно Google почала тестувати зміни дизайну Chrome – їх вже можна спробувати. Назвати масштабним редизайн не вийде, проте вкладки й закладки помітно "освіжили".

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