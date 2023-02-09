Це перша версія браузера Google, яка вимагає встановлення Windows 10 або Windows 11.

Google, як і попереджала, припинила сумісність свого фірмового браузера з застарілими операційними системами Windows 7 і 8.1 з релізом оновленої версії Chrome v110.

Це перша версія гугл-браузера, для запуску якої обов'язково потрібно Windows 10 або більш свіжа версія системи, повідомляє портал The Verge.

До слова, старі версії Chrome продовжать роботу на 7 і 8.1, але для користувачів цих операційних систем більше не буде випускатися оновлення браузера, в тому числі пов'язані з безпекою, що може поставити під загрозу безпеку комп'ютера.

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Відомо, що нова версія Chrome 110 виправляє популярні проблеми в безпеці та включає ряд нових функцій, серед яких можливість використовувати біометричну аутентифікацію для автозаповнення паролів.

Хоча з релізу Windows 10 пройшло вже 8 років, старі версії все ще користуються популярністю: станом на початок 2023 року "сімка" встановлена на майже 10% комп'ютерах. У той час як частка Windows 8.1 складає 2,28%.

Десктопна версія Chrome отримала редизайн – вже можна спробувати

За замовчуванням новий дизайн відключений: для його активації перейдіть за посиланням chrome://flags/#chrome-refresh-2023 і переведіть перемикач у підсвіченого пункту в положення Enabled. Назвати масштабним редизайн не вийде, однак вкладки і закладки помітно "освіжили".

Оскільки Google тільки тестує редизайн, з часом з'являться й інші зміни. Серед них – динамічні теми, засновані на тлі сторінки "Нова вкладка", а також новий зовнішній вигляд кнопок перемикання.

Нагадаємо, що на початку 2022 року Chrome вперше за 8 років отримав нову іконку і унікальну варіацію для кожної ОС.

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