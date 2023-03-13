У неї всього 2 ГБ відеопам'яті, а просять за новинку скромні 60 доларів.

Поки NVIDIA оновлює лінійку відеокарт нового покоління, конкуренти з AMD не забувають й про потенційних покупців бюджетних систем. Компанія без зайвого галасу випустила надбюджетний графічний адаптер Radeon RX 6300.

У неї всього 2 ГБ відеопам'яті типу GDDR6, що функціонує на частоті 2000 МГц з 32-бітної шиною. Рівень енергоспоживання теж доволі скромний – відеокарта вимагає всього 32 Вт, передає портал Wccftech.

Хоч точної інформації про кількість ядер GPU немає, журналісти припускають, що AMD Radeon RX 6300 може похвалитися або 640, або 512 потоковими процесорами в межах 10 або 8 обчислювальних блоків. Це менше, ніж у майбутніх iGPU Phoenix RDNA 3. Також відомо, що новий графічний процесор працює на частоті 1512 МГц.

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AMD Radeon RX 6300 отримала по одному роз'єму HDMI та DisplayPort для підключення дисплея роздільною здатністю 8K при 60 Гц. При цьому карта охолоджується активним вентилятором з технологією динамічної швидкості.

З огляду на технічні характеристики Radeon RX 6300, відеокарта навряд чи зацікавить більшість геймерів, але для бюджетного геймінгу в 720p – цілком собі. Вартість новинки складає всього 60 доларів (близько 2200 грн).

З чого зібрати ігровий комп'ютер в 2023 році

Попри те, що після "смерті" майнінгу відеокарти й комп'ютерні комплектуючі загалом сильно подешевшали, ПК-гравці не поспішають робити апгрейд.

Згідно зі свіжою статистикою Steam по залізу, у 2023 році найпопулярнішою відеокартою серед гравців залишається GeForce GTX 1650 – вона встановлена в 6% систем. На другому місці йде GTX 1060 (5.11%), відразу за нею – мобільна RTX 3060 (4.61%).

У розділі, присвяченому процесору, домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то в більшості ігрових комп'ютерів встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті. Водночас все більше геймерів віддають перевагу Windows 11 – нова система встановлена вже на 33% комп'ютерів

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