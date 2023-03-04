Попри те, що з доступністю і ціною нових відеокарт зараз все стало помітно краще, бюджетна GTX 1650 не збирається здавати свої позиції.

Steam опублікував свіжу статистику по залізу користувачів магазину за лютий 2023. З неї випливає, що попри те, що з доступністю і ціною нових відеокарт зараз все стало помітно краще, бюджетна GTX 1650 не збирається здавати свої позиції – вона встановлена майже в 6% систем.

На другому місці йде GTX 1060 (5.11%), відразу за нею – мобільна RTX 3060 (4.61%). Також в топ-5 потрапили GeForce RTX 2060 (4.48%) і RTX 3060 (4.21%). Водночас, 0.30% гравців оснастили свої системи GeForce RTX 4090 – найшвидшою відеокартою в світі на сьогодні.

На якому ПК грає більшість геймерів світу в 2023:

Процесор – шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц;

Оперативна пам'ять – 16 ГБ;

Відеокарта – GeForce GTX 1650;

Обсяг відеопам'яті – 8 ГБ;

Дисковий простір – 1 ТБ і вище;

Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів – його використовують 65% гравців Steam. При цьому наявністю 4К монітора може похвалитися трохи менше ніж 3% користувачів.

Відео дня

В той самий час все більше геймерів віддають перевагу Windows 11. Нова система встановлена вже на 33% комп'ютерів – зростання за місяць на 1,68%, а за пів року – на 10%. Windows 10 за цей же час втратила 1,41%, але все ще є найпопулярнішою ОС з показником в 65%.

Нагадаємо, раніше AMD сама визнала, що купувати флагманські відеокарти невигідно. З усіх графічних процесорів виробника, які зараз доступні для ринку, найновіші моделі RX 7000 пропонують найгірші показники FPS на долар США з усіх.

До речі, якщо ви в пошуках ігрового ноутбука рекомендуємо рейтинг найкращих моделей, які вийшли за останній рік. Вони потягнуть найвимогливіші ігри, а також відмінно підійдуть для повсякденного використання.

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