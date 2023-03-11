Вона буде простіше і дешевше, ніж модель RTX 4070 Ti.

Після випуску дорогих і потужних GeForce RTX 4080 і 4090 прийшов час для бюджетних моделей 40-ї серії. На початку року Nvidia випустила RTX 4070 Ti, а найближчим часом відбудеться реліз RTX 4070, яка відбере у старшої версії звання найдоступнішої відеокарти сімейства Ada Lovelace.

Інформацією поділився відомий техно-інсайдер під ніком hongxing2020. За його даними, новинка вийде вже 13 квітня.

Очікується, що GeForce RTX 4070 буде побудований на тому ж графічному процесорі, що і 4070 Ti, тобто AD104, але з меншою кількістю ядер. Картка отримає 5888 ядер CUDA і 12 гігабайтів відеопам'яті GDDR6 зі 192-бітним інтерфейсом і пропускною здатністю 504 ГБ/с.

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Що стосується TDP, то у новинки він повинен бути істотно нижче, ніж у 4070 Ti: 200 Вт проти 285 Вт.

Зауважимо, що рекомендована роздрібна ціна GeForce RTX 4070 Ti становить $799. За скільки продаватимуть молодшу версію, невідомо, але можна з упевненістю стверджувати, що вона буде на пару сотень дешевше.

У найближчому майбутньому Nvidia також повинна анонсувати ще простіші RTX 4060 ti та RTX 4060.

Яку відеокарту вибрати в 2023 для ігор: рейтинг

Раніше видання Tom's Hardware склало список найкращих ігрових відеокарт на сьогодні. Очікувано, на першому місці розташувалася флагманська GeForce RTX 4090 – альтернатив їй на ринку просто немає. Якщо говорити про минуле покоління відеоадаптерів NVIDIA, то в ньому найтоповішою моделлю визнали RTX 3080.

Що стосується найкращої відеокарти AMD, то на сьогодні такою є Radeon RX 6800 XT. Модель Radeon RX 6700 XT ж назвали однією з найкращих з точки зору "ціна-якість".

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