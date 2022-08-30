У серію увійшли чотири моделі, які оснащені наборами від 6 до 16 ядер.

Сьогодні вночі AMD представила нове сімейство процесорів Ryzen 7000 і заявила, що їх продуктивність навіть вище очікуваної.

У серію увійшли чотири моделі – найпродуктивніша включає 16 ядер при частоті до 5,7 ГГц. Новинки побудовані по техпроцесу 5 нм і архітектурі Zen 4, передає Engadget.

Згідно з даними компанії, серія Ryzen 7000 отримала приріст продуктивності на такт на 13% в порівнянні з попередниками та на 29% – при однопоточних обчисленнях. Здебільшого це пов'язано з більш високими тактовими частотами.

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Характеристики та ціни нових процесорів AMD:

Порівнюючи Ryzen 9 7950X з Ryzen 9 5950x, AMD заявляє, що приріст в іграх досягає від 6 до 35%. Втім, сучасні ігри й без того навряд чи можуть використовувати всю цю міць.

Продажі новинок стартують 27 вересня. Тоді ж варто очікувати релізу нових материнських плат з новим сокетом.

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