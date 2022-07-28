У Minecraft приріст FPS може досягти 92%.

Днями AMD випустила оновлення графічного драйвера Adrenalin Edition 22.7.1, в якому значно поліпшена продуктивність в іграх, що використовують OpenGL.

Так, наприклад, в Minecraft приріст FPS може досягти 92%, передає Wccftech.

Перші гравці, які встановили драйвер, також повідомляють про приріст продуктивності. Так, в одного з них середня частота кадрів на відеокарті RX 580 підскочила з 250 до 454 кадрів в секунду.

Продуктивність також покращилася і в інших тайтлах з OpenGL, зокрема Wolfenstein: The Old Blood, який раніше міг працювати некоректно. Також в останньому драйвері з'явилася підтримка технології Noise Suppression – шумозаглушення в реальному часі, що конкурує з Nvidia RTX Voice.

Нову версію ПЗ можна завантажити з сайту AMD.

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