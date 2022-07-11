Для повсякденних завдань й комфортного геймінгу.

Ще не так давно придбати відеокарту для ПК було тим ще квестом. Криптовалютні гравці та перекупники скуповували їх цілими партіями, не дозволяючи їм навіть доїхати до магазинів.

Зараз ситуація дещо змінилася на краще, проте поточні ціни все ще можуть вдарити по гаманцю. Тому УНІАН зібрав п'ятірку бюджетних відеокарт, які "потягнуть" більшість сучасних ігор і відмінно підійдуть для офісної роботи.

Palit GeForce GTX 1650 GP

Ціна: від 6 тис грн

З таким цінником відеокарту навряд чи можна віднести до дешевих, але виходячи з ситуації на ринку і цін на відеокарти, вона входить в когорту бюджетних варіантів.

Випущена у 2019-му вона, як і раніше, актуальна для сучасних ігор на середніх та низьких налаштуваннях при 1080p @ 60 fps. Як і всі моделі зі списку, підключається до материнської плати по стандартному роз'єму PCI‑E 3.0 з додатковим живленням від 6 Pin.

Для живлення такої системи підійде блок живлення на 300-450 ватт. Додаткового охолодження для карти не потрібно, пристрій має два добротних вентилятори і радіатор. При цьому, карта залишається досить компактною і поміщається в більшість корпусів.

Також передбачено два порти DisplayPort і один HDMI для виведення зображення на монітор. Одночасно до даної плати можна під'єднати три монітори.

Palit GeForce GTX 1050 Ti

Ціна: від 6 тис грн

Ще одна дуже хороша відеокарта, яка ідеально підійде для сучасних ігор на середніх налаштуваннях. Сама по собі модель вкрай компактна і поміститься в більшості маленьких корпусів. GeForce GTX 1050 Ti має три виходи під монітор: HDMI, DisplayPort і DVI. Останній порт підійде для більш старих моніторів.

Для повсякденного використання це, мабуть, один з найкращих варіантів.

Sinotex Ninja GeForce GTX 750 Ti

Ціна: від 4,5 тис грн

Бюджетний варіант GeForce GTX 750 Ti від китайського бренду Sinotex. Старі ігри 2016-2017 років потягне на високих налаштуваннях, сучасні – на "мінімалках", що теж характеризує карту з хорошого боку.

Є три різних роз'єми під монітор: VGA, DVI і HDMI. Причому, всі три з них можна залучити одночасно. Система охолодження, своєю чергою, представлена у вигляді двох вентиляторів і радіатора, яких достатньо, щоб не перегрівати систему в спекотні літні дні.

Sinotex Ninja Radeon RX 550

Ціна: від 3,5 тис грн

Ще одна недорога карта від китайського бренду. Ідеально підходить для регулярного використання і не вимогливих завдань. Сама модель супер-компактна, тому поміститься в більшості корпусів.

Інтерфейси виходу: HDMI, DisplayPort і DVI. Одночасно до неї вийде під'єднати два монітори., для живлення необхідний блок живлення на 400 ватт.

Gigabyte GeForce GT 1030 Low Profile

Ціна: від 2,5 тис грн

Дешева відеокарта, яка більше підходить для виконання офісних завдань. Потягне старі ігри 2013-2015 років на середніх і високих конфігураціях, більш сучасні – на "мінімалках".

Сама модель дуже компактна модель: оснащена невеликим кулером і радіатором для охолодження. Підтримує до двох моніторів через HDMI і DVI. До слова, для живлення необхідний блок живлення не менше 300 ватт.

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