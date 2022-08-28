Dell є ключовим постачальником серверів у Росії.

Американська компанія Dell Technologies 27 серпня заявила, що припинила всі операції в Росії після закриття офісів на початку місяця, поповнивши список західних компаній, які залишили РФ на тлі повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Про це інформує Радіо Свобода.

Dell є ключовим постачальником серверів у Росії.

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"Ще в лютому ми ухвалили рішення не продавати, не обслуговувати та не підтримувати продукти в Росії, Білорусі, Донецькій і Луганській областях України, на додаток до Криму, на який вже накладено ембарго", – сказали агенції Reuters у прес-службі Dell.

Російське державне інформагентство ТАСС процитувало заступника міністра промисловості і торгівлі Василя Шпака, який сказав, що у відомстві стежать за розвитком ситуації.

"За нашими даними, переважна більшість фахівців R&D-центру Dell та інженерів підтримки в Санкт-Петербурзі та Москві вже отримали пропозиції про роботу з конкурентоспроможною оплатою від російських виробників", — додав він.

Нагадаємо, французьку компанію викрили в поставках авіапального російським льотчикам, що бомблять Україну.

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