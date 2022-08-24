Пальне було вироблено з газового конденсату, що поставляється "Тернефтегазом", в якому Totalenergies володіє майже половиною (49%).

На сьомому місяці повномасштабного російського військового вторгнення в Україну TotalEnergies викрили в участі в поставках газового конденсату для виробництва реактивного пального для літаків РФ.

Про це повідомляє Le Monde.

Як пише видання, поставки газового конденсату здійснювалися через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

У звіті Global Witness, говориться, що пальне було вироблено з газового конденсату, що поставляється "Тернефтегазом", в якому Totalenergies володіє майже половиною (49%).

"Le Monde вдалося простежити ланцюжок поставок від Термокарстового газового родовища в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська і Мальчево), на кожній з яких розміщена ескадрилья багатоцільових винищувачів", - повідомляє газета.

Неурядові організації заявили, що ці дві бази використовувалися для нанесення ударів по об'єктах в Україні.

TotalEnergies заявила, що не має ніякої російської інфраструктури, яка могла б постачати російських військових, але визнала свою частку в "Тернефтегазе" і заявила, що весь газовий конденсат, вироблений компанією, поставлявся "Новатеку".

"Газовий конденсат, що видобувається "Тернефтегазом", повністю продається "Новатеку", TotalEnergies підтверджує своє найрішучіше засудження військової агресії Росії проти України", - йдеться в заяві французької компанії.

Втрати ворога:

Станом на 24 серпня ЗСУ ліквідували 45 тис..

Загальні втрати Росії разом з дезертирами склали понад 80 тисяч окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили 12 142 одиниць техніки вартістю 16,56 млрд доларів без урахування ракет.

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