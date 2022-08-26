Турецька компанія Baykar не продаватиме безпілотники "Байрактар" (Bayraktar TB2) в Росію.
Про це заявив генеральний директор компанії Халук Байрактар в інтерв'ю BBC.
За його словами, гроші для компанії не мають значення, бо вона підтримує Україну, яка зараз зазнає несправедливого й необґрунтованого нападу.
"Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх (Москві дрони). У цей період вся наша підтримка повністю на боці України, оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки. Ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла", - запевнив Халук Байрактар.
Як повідомляв УНІАН, у липні президент Ердоган на засіданні центрального виконавчого комітету своєї Партії справедливості та розвитку нібито оголосив, що Росія зацікавилась виробництвом турецьких безпілотників "Байрактар".
Після цього в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили про маніпуляції з боку кремлівської пропаганди.
РосЗМІ почали подавати інформацію так, немов питання співпраці вже вирішене. Однак генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар раніше повідомляв, що безпілотники Bayraktar не будуть поставлятися Росії.