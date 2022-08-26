Гроші для компанії не мають значення, бо вона підтримує Україну.

Турецька компанія Baykar не продаватиме безпілотники "Байрактар" (Bayraktar TB2) в Росію.

Про це заявив генеральний директор компанії Халук Байрактар в інтерв'ю BBC.

За його словами, гроші для компанії не мають значення, бо вона підтримує Україну, яка зараз зазнає несправедливого й необґрунтованого нападу.

"Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх (Москві дрони). У цей період вся наша підтримка повністю на боці України, оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки. Ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла", - запевнив Халук Байрактар.

Як повідомляв УНІАН, у липні президент Ердоган на засіданні центрального виконавчого комітету своєї Партії справедливості та розвитку нібито оголосив, що Росія зацікавилась виробництвом турецьких безпілотників "Байрактар".

Після цього в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили про маніпуляції з боку кремлівської пропаганди.

РосЗМІ почали подавати інформацію так, немов питання співпраці вже вирішене. Однак генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар раніше повідомляв, що безпілотники Bayraktar не будуть поставлятися Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: