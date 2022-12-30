Продаватися такі навушники будуть тільки в Азії, але поява їх на майданчику AliExpress це тільки питання часу.

Компанія Apple випустила ексклюзивну версію другого покоління AirPods Pro на честь майбутнього китайського Нового року, також відомого як "Рік Кролика".

Спецверсія не відрізняється від звичайних навушників нічим, крім унікального оформлення на упаковці та зарядному футлярі, передає GizmoChina.

Новорічні AirPods Pro в Китаї коштують стільки ж, скільки й звичайна модель – 1899 юанів або приблизно 10 000 грн. Крім Піднебесної, спецверсія доступна для покупки на Тайвані, в Гонконзі та Макао. На майданчику AliExpress та інших маркетплейсах вони ще не з'явилися, але це питання часу.

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До речі, минулого року Apple також випускала спецверсію своїх AirPods Pro з гравіюванням на честь прийдешнього року Тигра.

Apple у вересні випустила нові AirPods Pro 2

Культові навушники зовні принципово не відрізняються від попередньої моделі. Втім, вони отримали новий чіп H2, що дало свої позитивні результати. Звук став ще краще, а якість з'єднання – стабільніше.

Також додали режим "адаптованої прозорості", який підлаштовує гучність музики під навколишні звуки, при цьому залишаючи найважливіше – голоси людей і звуки автомобілів, що наближаються.

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