Apple презентувала нові AirPods Pro / скріншот

Нові AirPods Pro зовні принципово не відрізняються від попередньої моделі. Правда, вони отримали новий чіп, що дало свої позитивні результати.

Про це повідомили представники компанії Apple під час презентаціі.

Так, навушники отримали підтримку Bluetooth 5.2. Що стосується звуку, то він стане краще, а якість з'єднання – стабільніше. 

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Новий чіп H2 дозволяє домогтися в два рази більш потужного шумозаглушення.

Крім того, покращено шумозаглушення. Для зручності є на вибір чотири силіконових насадки різних розмірів, що забезпечить краще прилягання навушника до вуха.

Чотири розміри силіконових насадок

Порадують користувачів і можливості батареї, а точніше економія її витрати. Тепер навушники на одній зарядці можуть працювати до шести годин. При цьому кейс дозволяє цей час збільшити до 30 годин.

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AirPods Pro надійдуть у продаж 23 вересня. Обійдуться нові навушники фанатам в 249 доларів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Apple презентувала новий розумний годинник 8-го покоління Apple Watch 8. Нові Apple Watch містять два температурних сенсора. За словами Apple, ця модель демонструє ще більшу прихильність компанії жіночому здоров'ю. Тепер Розумні годинник можуть відстежувати зміни температури всього на 0,1 градуса Цельсія і перевіряють температуру кожні п'ять секунд. 

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