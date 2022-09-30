Навушники не можна полагодити ні вдома, ні в сервісному центрі, а перше ламання автоматично означає їх утилізацію.

Відомі фахівці iFixit продовжують розбирати осінні новинки Apple. Тепер прийшла черга AirPods Pro другого покоління – для цього довелося практично знищити їх зовнішню оболонку.

Процес відкриття нових навушників Apple був знятий на відео.

Як і оригінальні AirPods Pro, наступник отримав нуль балів за десятибальною шкалою ремонтопридатності. Їх не можна полагодити ні вдома, ні в сервісному центрі, а виникнення поломки навушників або кейса автоматично означає їх утилізацію.

AirPods, мабуть, найпопулярніші навушники в світі, але в той же час найменш ремонтопридатні. З AirPods Pro 2 Apple поліпшила практично всі можливості навушників і додала нові функції, окрім захисту навколишнього середовища – підсумували фахівці iFixit.

Нові AirPods Pro 2: у чому особливість навушників

Культові навушники зовні принципово не відрізняються від попередньої моделі. Щоправда, вони отримали новий чіп H2, що дало свої позитивні результати. Звук став ще краще, а якість з'єднання – стабільніше.

Також додали режим "адаптованої прозорості", який підлаштовує гучність музики під навколишні звуки, при цьому залишаючи найважливіші – голоси людей і звуки автомобілів, що наближаються.

У США в продаж вони надійшли 23 вересня за ціною 249 доларів (близько 9000 грн).

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