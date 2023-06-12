За словами інсайдера, компанія не буде йти на компроміси при створенні спрощеної версії гарнітури Vision Pro.

Apple Vision Pro ще не вийшов, а "яблучна" компанія вже готує здешевлену версію своєї сенсаційної новинки. Про це розповів авторитетний інсайдер і оглядач Bloomberg Марк Гурман.

За даними Гурмана, більш доступна версія гарнітури з'явиться в кінці 2025 року – тобто через 2 роки після оригінального Vision Pro. У ньому, ймовірно, буде використовуватися слабший чипсет, екрани з меншою роздільною здатністю, а також зникнуть динаміки з об'ємним звуком.

Втім, основні компоненти шолома залишаться незмінними. Умовний Apple Vision матиме зовнішній екран EyeSight, що демонструє очі користувача, а також систему відстеження погляду і руху рук.

При цьому в Apple йде паралельна робота над створенням Vision Pro другого покоління, яке буде оснащено більш швидким процесором. Гурман вважає, що перша версія AR-шолома за $3500 буде користуватися популярністю тільки у затятих фанатів Apple.

Apple Vision Pro: що відомо про революційний гаджет

Це найпередовіша гарнітура змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи. Пристрій нагадує футуристичну гірськолижну маску і дозволяє "накладати" картинку поверх реальності, відображаючи різні інтерфейси. Розробник описує Vision Pro як "новий тип комп'ютера, який доповнює реальність, плавно змішуючи цифровий світ з реальним"

Пристрій повністю автономний – він не прив'язаний до смартфона чи комп'ютера, і пов'язаний тільки "шнурком" з акумулятором, який ховається в кишеню. Продажі Apple Vision Pro почнуться на початку наступного року. Ціна – 3499 доларів (близько 130 000 грн). Цю технологію компанія Apple за правом вважає майбутнім комп'ютерної техніки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Apple долучила голлівудських режисерів, у тому числі Джон Фавро, для створення контенту. Режисер "Залізної людини" працює над тим, щоб "оживити динозаврів за допомогою гарнітури".

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